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Глава ЕК анонсировала новые меры по интеграции ВПК Европы и Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии в Киев анонсировала новые меры по интеграции оборонных промышленностей ЕС и Украины.

Источник: РБК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии в Киев анонсировала новые меры по интеграции оборонных промышленностей ЕС и Украины.

«Я объявлю о новых инициативах по интеграции наших оборонных отраслей промышленности. Чтобы мы могли производить больше и быстрее», — написала она в X.

Председатель Европейской комиссии прибыла в Киев в рамках 11-го визита на Украину с начала военного конфликта.

«Мы также обсудим присоединение и подготовку к этой зиме», — написала она.

15 июля на Украине отмечают День украинской государственности. В Киев прибыли президенты Молдавии, Румынии, Черногории и Сербии — Майя Санду, Никушор Дан, Яков Милатович и Александр Вучич. С визитом на Украину также приехали президент Албании Байрам Бегай и премьер-министр Словении Янез Янша, передает «Новини.LIVE».

В конце мая фон дер Ляйен по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что Украина будет интегрирована в европейские оборонные проекты по разработке дронов и систем ПВО.

Российская сторона требует от стран Запада прекратить любую военную поддержку Украины.

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