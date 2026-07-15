Более 70% вернувшихся участников СВО в Красноярском крае уже нашли работу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Такие данные привели в агентстве труда и занятости населения края по итогам работы службы занятости.
Для ветеранов действуют программы переобучения и повышения квалификации за счет бюджета, а также предусмотрена финансовая поддержка на открытие собственного дела. С начала 2026 года при содействии службы занятости собственный бизнес открыли 24 участника СВО.
Особое внимание уделяется и семьям военнослужащих. Как отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин, родственникам помогают с временным и сезонным трудоустройством, а для молодежи организуют профориентацию, стажировки и практику.
«Для близких родственников подбирают варианты временной и сезонной занятости, для молодёжи организуют профориентационные мероприятия, стажировки и практику. Эта работа реализуется под руководством Губернатора Михаила Котюкова и отвечает принципу семейноцентричности», — сказал Селюнин.
Одним из примеров такой поддержки стал житель Кодинска, демобилизованный после ранения в апреле 2026 года. С учетом состояния здоровья и профессионального опыта специалисты центра занятости помогли ему устроиться на должность заместителя руководителя бюджетной организации. Одновременно на период летних каникул была трудоустроена его дочь.
Отметим, для участников СВО в регионе формируют отдельный банк вакансий с гибким графиком и адаптированными условиями труда, в том числе для ветеранов с инвалидностью. Работодатели могут получить до 200 тысяч рублей субсидии на оборудование рабочего места в рамках национального проекта «Кадры».
Кроме того, с 1 сентября 2026 года в Красноярском крае вступит в силу закон о квотировании рабочих мест для участников СВО. Работодатели с численностью более 100 сотрудников будут обязаны выделять для них не менее 1% рабочих мест.