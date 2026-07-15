«Вассалы ЕС/Великобритании должны знать своё место», — заключил он.
Ранее Дмитриев отреагировал на сообщения о предстоящем обращении президента США Дональда Трампа к американцам. Он предположил, что выступление президента США может обернуться неприятными новостями для бывших глав государства Барака Обамы и Джо Байдена.
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