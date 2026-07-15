«Вассалы должны знать своё место»: Дмитриев отреагировал на амбиции ЕС и Британии

Дмитриев отреагировал на слова заместителя главы Пентагона по политическим вопросам о концепции «средних держав». По мнению руководителя РФПИ, если Евросоюз и Великобритания претендуют на такой статус, им необходимо учитывать свою зависимость от Вашингтона.