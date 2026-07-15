Военные Иордании сообщили о перехвате трех иранских ракет

Силы ПВО Иордании успешно перехватили и сбили три баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана утром в среду, 15 июля, сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на источник в Генеральном командовании вооруженных сил королевства.
По словам собеседника, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не было. Он подчеркнул, что вооруженные силы продолжают следить за воздушным пространством Иордании и отслеживать развитие событий, поддерживая высочайший уровень оперативной готовности.
Утром Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении военных объектов США в регионе. Так, иранские военные ударили по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В результате ударов были поражены места дислокации истребителей F-15, F-16 и F-35, а также несколько беспилотников MQ9, передает Mehr.
Кроме того, Тегеран атаковал логистический центр подготовки и обеспечения армии США в Западной Азии в порту Мина Абдулла в Кувейте, а также поразил центры управления, крупные склады, военное оборудование и топливные резервуары Пятого флота США в Бахрейне, сообщил КСИР.
В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о поражении десятка объектов вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана.
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