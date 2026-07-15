Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные Иордании сообщили о перехвате трех иранских ракет

Силы ПВО Иордании успешно перехватили и сбили три баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана утром в среду, 15 июля, сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на источник в Генеральном командовании вооруженных сил королевства.

Источник: РБК

Силы ПВО Иордании успешно перехватили и сбили три баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана утром в среду, 15 июля, сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на источник в Генеральном командовании вооруженных сил королевства.

По словам собеседника, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не было. Он подчеркнул, что вооруженные силы продолжают следить за воздушным пространством Иордании и отслеживать развитие событий, поддерживая высочайший уровень оперативной готовности.

Утром Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении военных объектов США в регионе. Так, иранские военные ударили по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В результате ударов были поражены места дислокации истребителей F-15, F-16 и F-35, а также несколько беспилотников MQ9, передает Mehr.

Кроме того, Тегеран атаковал логистический центр подготовки и обеспечения армии США в Западной Азии в порту Мина Абдулла в Кувейте, а также поразил центры управления, крупные склады, военное оборудование и топливные резервуары Пятого флота США в Бахрейне, сообщил КСИР.

В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о поражении десятка объектов вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше