Минобороны сообщило об ударах по украинским портам

Армия России минувшей ночью нанесла удары по портам на Украине, которые доставляют грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны.
В портах Черноморск и Днепро-Бугский были поражены четыре судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ. В портах Одессы и Черноморска поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.
Порт Черноморск обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины и является важнейшим логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ.
Порт Южный отвечает за экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции и является частью логистической цепочки ВСУ.
Утром 14 июля Минобороны сообщило, что ВС России поразили в Одесской области ночью порт Южный, который используется для разгрузки горюче-смазочных материалов, в частности семь резервуаров с ГСМ предназначены для обеспечения ВСУ. Также был нанесен удар по сухогрузу, осуществлявшему доставку грузов военного назначения, и по танкеру на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.
Позднее в ведомстве заявили о поражении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. Также были поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинской армии.
Также групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске наносились в ночь 12 июля. Тогда были поражены суда и объекты инфраструктуры портов.
Днем ранее, 11 июля, ВС России нанесли удар по трем украинским портам — Черноморск, Южный и Измаил. Также был нанесен удар по специализирующимся на производстве и хранении беспилотников предприятиям в Киеве.
Были поражены «Аэродрон», разрабатывающий и выпускающий тяжелые БПЛА большой дальности («Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери»), а также замаскированное под производство мебели и фанеры ЧАО «Фанплит», занимающееся сборкой дронов «Файер Пойнт-2» (дальность полета до 200 км), а также сборкой и хранением комплектующих.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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