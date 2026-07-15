С новым пакетом идей для санкций и пакостей: Фон дер Ляйен вновь приехала в Киев

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация для Украины меняется к лучшему, и настал момент удвоить поддержку Киева, в том числе через кредит ЕС на 90 млрд евро и зимний пакет помощи, при этом G7 выступает за сильную и суверенную Украину. Она отметила, что у России проявляется усталость.