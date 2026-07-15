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ВС РФ уничтожили используемую ВСУ газораспределительную станцию

Вооруженные силы России (ВС РФ) дронами «Герань» нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооруженные силы России (ВС РФ) дронами «Герань» нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет БПЛА “Герань” нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ. Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что российская армия продолжает уничтожать объекты, от энергии которых зависят украинские военные предприятия.

До этого сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе и области.

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