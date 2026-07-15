Россиянин пытался устроить подрыв нефтяного завода

При осмотре места происшествия сотрудники ведомства обнаружили и изъяли бомбу, которая была начинена полутора килограммами взрывчатого вещества иностранного производства. Конструкция также была оснащена электродетонатором и таймером-замедлителя. Кроме того, у задержанного изъяли мобильные телефоны, в которых содержалась переписка с его куратором, дававшим инструкции по извлечению средств поражения из тайника и совершению подрыва.