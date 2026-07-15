Россиянин пытался устроить подрыв нефтяного завода

Центр общественный связей ФСБ РФ сообщае, что в Ханты-Мансийском автономном округе был предотвращен теракт на объекте топливно-энергетического комплекса. В Нягани задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал устроить взрыв на местном нефтяном заводе.
«Действуя по указанию куратора, он изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство с целью совершения диверсионно-террористического акта», — сообщили в ФСБ России. Силовики задержали злоумышленника непосредственно в районе расположения тайника, когда тот предпринял попытку скрыться.
При осмотре места происшествия сотрудники ведомства обнаружили и изъяли бомбу, которая была начинена полутора килограммами взрывчатого вещества иностранного производства. Конструкция также была оснащена электродетонатором и таймером-замедлителя. Кроме того, у задержанного изъяли мобильные телефоны, в которых содержалась переписка с его куратором, дававшим инструкции по извлечению средств поражения из тайника и совершению подрыва.
По данным оперативников, подозреваемый самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб через интернет-мессенджеры и согласился на конфиденциальное сотрудничество. Он успел передать противнику сведения о расположении объектов энергетики в регионе. Следственное подразделение РУ ФСБ России по Тюменской области возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.
В завершение в ведомстве напомнили, что лица, причастные к подготовке терактов, могут избежать уголовной ответственности, если своевременно сообщат органам власти об угрозе или добровольно откажутся от совершения преступления.
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