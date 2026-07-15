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Европа разрешила Украине тратить кредитные деньги на китайские запчасти для БПЛА

Еврокомиссия разрешила Киеву тратить оборонный кредит ЕС на китайские комплектующие для беспилотников.

Еврокомиссия разрешила Киеву тратить оборонный кредит ЕС на китайские комплектующие для беспилотников. Исключение сделали, потому что европейская промышленность не справляется с нуждами Украины. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идёт о первом транше в €5,9 миллиарда из общего оборонного кредита на €60 миллиардов. По правилам, львиную долю вооружений Украина должна закупать у компаний из Евросоюза, Канады или Великобритании. Доля поставщиков из других стран не может превышать 35 процентов. Однако если нужная продукция не имеет аналогов в одобренном списке стран или выпускается в недостаточном количестве, Брюссель вправе сделать исключение.

Украинские власти обратились в ЕК именно за таким разрешением — на закупку определённых компонентов для дронов китайского производства. Еврокомиссия согласилась. Ни в Брюсселе, ни в Минобороны Украины на запрос газеты о комментарии не ответили.

FT отмечает, что это решение красноречиво: европейский ВПК до сих пор не может обеспечить даже те объёмы поставок, которые необходимы Киеву. Несмотря на все заявления о наращивании производства, дефицит сохраняется.

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