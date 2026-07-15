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NYT: Трамп не ставит в приоритет принятие законопроекта о санкциях против России

Глава Белого дома Дональд Трамп не считает принятие законопроекта сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России своей приоритетной задачей. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в New York Times.

Глава Белого дома Дональд Трамп не считает принятие законопроекта сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России своей приоритетной задачей. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в New York Times.

— Трамп дал понять своим советникам, что этот вопрос не является для него приоритетным, — уточнили в материале американского издания.

По данным источника газеты, который имеет отношение к разработке политики в отношении Москвы, президент США может поддержать инициативу только в том случае, если она гарантирует ему право приостанавливать или отклонять наложение санкций.

13 июля американский политик утверждал, что пока не принял решение относительно законопроекта об ужесточении ограничений в отношении РФ. Документ был подготовлен в Конгрессе США.

По данным российских СМИ, в законопроекте предусматривается введение санкций в отношении Газпромбанка, ВТБ, Банка России и Сбербанка. Кроме того, документом запрещается физическим и юридическим лицам в США проводить любые операции с этими организациями.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России.

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