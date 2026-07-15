Премьерство Стармера назвали провалом после двух лет у власти

Пребывание Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании закончилось провалом, заявил профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл, передаёт Bloomberg. По его словам, от оценки его правления «трудно отделаться от слова на букву “П”, то есть “провал”.
Бейл отметил, что премьер-министр, пришедший в парламент с таким подавляющим большинством, не должен уходить всего через два года. Падение Стармера началось в первые дни у власти из-за проведения непопулярной экономической политики. Это, по словам эксперта, «задало тон» и способствовало снижению его рейтингов. Эксперты также указывают на ошибки в коммуникации и неспособность удержать доверие избирателей.
Политика Стармера вызывала критику как внутри партии, так и за её пределами. Его уход стал неожиданностью для многих. В Британии обсуждают, кто может занять пост премьера.
Провал Стармера также связывают с неспособностью справиться с экономическими вызовами. Инфляция и другие проблемы остались нерешёнными. Это подорвало доверие к его правительству.
Кир Стармер возглавлял правительство Великобритании с 2024 года. Его уход стал одним из самых быстрых в истории. В партии Лейбористов обсуждают возможные реформы. Ожидается, что новый лидер будет избран в ближайшее время.
Названы три главных лузера Запада: что не так с лидерами главных стран Европы.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.