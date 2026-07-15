Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьерство Стармера назвали провалом после двух лет у власти

Bloomberg: правление Кира Стармера трудно не назвать провалом.

Пребывание Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании закончилось провалом, заявил профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл, передаёт Bloomberg. По его словам, от оценки его правления «трудно отделаться от слова на букву “П”, то есть “провал”.

Бейл отметил, что премьер-министр, пришедший в парламент с таким подавляющим большинством, не должен уходить всего через два года. Падение Стармера началось в первые дни у власти из-за проведения непопулярной экономической политики. Это, по словам эксперта, «задало тон» и способствовало снижению его рейтингов. Эксперты также указывают на ошибки в коммуникации и неспособность удержать доверие избирателей.

Политика Стармера вызывала критику как внутри партии, так и за её пределами. Его уход стал неожиданностью для многих. В Британии обсуждают, кто может занять пост премьера.

Провал Стармера также связывают с неспособностью справиться с экономическими вызовами. Инфляция и другие проблемы остались нерешёнными. Это подорвало доверие к его правительству.

Кир Стармер возглавлял правительство Великобритании с 2024 года. Его уход стал одним из самых быстрых в истории. В партии Лейбористов обсуждают возможные реформы. Ожидается, что новый лидер будет избран в ближайшее время.

Названы три главных лузера Запада: что не так с лидерами главных стран Европы.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании
В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше