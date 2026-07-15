Сергей Еремин проверил безопасность озеро-парка «Октябрьский» и близлежащего пляжа

Сергей Еремин подвел итоги мониторинга: «Парк появлялся в непростое время. Когда-то здесь была свалка в 2018 году. Пространство включали в нацпроект по формированию комфортной городской среды. В рамках “партийного десанта” мы хотели посмотреть с жителями и сотрудниками ведомств, которые отвечают за безопасность и правопорядок парка, как идет здесь жизнь с точки зрения безопасности и комфорта. С точки зрения чистоты и уборки все аккуратно и опрятно. Пообщались со спасателями — не хватает знаков в одной части парка, этот вопрос будем поднимать. Жители отметили вопрос по пешеходной доступности парка. В одной из частей нет пешеходной дорожки, приходится идти по дороге. Дальше нужно развиваться — спортивная зона, тренажеры, детских зон тоже нужно добавлять. Парк живет, есть определенные нюансы, по которым администрация города пойдет нам навстречу и дальше будет программа его дальнейшего развития с точки зрения комфорта жителей города».