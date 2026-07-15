Сергей Еремин проверил безопасность озеро-парка «Октябрьский» и близлежащего пляжа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Еремин принял участие в мониторинге безопасности для детей общественного пространства на территории зоны отдыха озеро-парк «Октябрьский» в Красноярске.
Участники рейда осмотрели все локации на территории, особое внимание уделили лестницам, пешеходным дорожкам, тротуарам, сохранности малых архитектурных форм. Кроме того, была проведена инспекция по безопасности пляжа, прилегающего к парку.
Сергей Еремин подвел итоги мониторинга: «Парк появлялся в непростое время. Когда-то здесь была свалка в 2018 году. Пространство включали в нацпроект по формированию комфортной городской среды. В рамках “партийного десанта” мы хотели посмотреть с жителями и сотрудниками ведомств, которые отвечают за безопасность и правопорядок парка, как идет здесь жизнь с точки зрения безопасности и комфорта. С точки зрения чистоты и уборки все аккуратно и опрятно. Пообщались со спасателями — не хватает знаков в одной части парка, этот вопрос будем поднимать. Жители отметили вопрос по пешеходной доступности парка. В одной из частей нет пешеходной дорожки, приходится идти по дороге. Дальше нужно развиваться — спортивная зона, тренажеры, детских зон тоже нужно добавлять. Парк живет, есть определенные нюансы, по которым администрация города пойдет нам навстречу и дальше будет программа его дальнейшего развития с точки зрения комфорта жителей города».
Красноярка Татьяна Некрашевич озвучила пожелания жителей: «Я житель Красноярска, здесь родилась и живу. По сравнению с тем, что было раньше, здесь все расцвело. Есть куда парку развиваться, здесь не хватает спортивных мероприятий, детских уголков, качелей мало, я бы поставила тренажеры. Молодежи нечем заняться. Хочется, чтобы улучшили пляж. А сейчас приятно гулять, приятный воздух, деревьев много, чисто убирают, я довольна».
Представитель МЧС Евгений Привалов: «Сегодня были замечания по знакам. Знаки выставляются администрацией города Красноярска. Работа будет проведена. Хочется отметить, что одна из важных задач МЧС России по Красноярскому краю — проведение дополнительных рейдов в части обеспечения безопасности детей на водных объектах. В летний период времени это наша основная задача».
Специалист отдела по ГО и ЧС администрации Октябрьского района Красноярска Александр Кардава: «Замечания будут учитываться по поводу дополнительного установления знаков. Проводится профилактическая работа с отдыхающими, с несовершеннолетними, пресечение распития спиртных напитков, чтобы дети не оставались без присмотра. Будем выходить на руководство отдела полиции, чтобы усилить патрулирование, если будет недостаточно профилактических бесед, будем привлекать к административной ответственности».
Отметим, в дни летних каникул партийцы вместе с общественными активистами проверяют безопасность и доступность оздоровительных лагерей, парков, скверов и дворов и других общественных пространств для детей в рамках партийного проекта «Городская среда». Всероссийский мониторинг безопасности детских учреждений, городской инфраструктуры и общественных пространств для семей с детьми будет проходить в регионе до конца августа.
Вопросы детской безопасности — важное направление народной программы партии.