Стало известно, чем продиктовано желание Трампа отменить зимнее время

Продвигая многочисленные законопроекты и инициативы, президент США Дональд Трамп пытается вписать свое имя в учебники американской истории. Об этом заявил журналист ИС «Вести» Валентин Богданов прокомментировал в интервью Владимиру Соловьеву, комментируя недавний американский законопроект о переходе на круглогодичное летнее время.
По словам Богданова, не каждая из множества идей, выдвинутых американским лидером, может быть воплощена в жизнь. Он отметил, что Трамп реанимирует давний проект, уходящий корнями в прошлое столетие.
«Вообще такое ощущение, что он ищет каждый раз, чем бы остаться в каких-то учебниках или пособиях по истории Соединенных Штатов», — сказал журналист.
Он добавил, что любые начинания Трампа сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны политических оппонентов, причем не только из Демократической партии. Несмотря на то что Палате представителей удалось одобрить инициативу о переходе на постоянное летнее время, перспективы аналогичного решения в Сенате остаются неопределенными.
14 июля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий переход на постоянное летнее время на всей территории страны. Инициатива получила поддержку 308 законодателей, в то время как 117 проголосовали против. В дальнейшем документ будет передан на рассмотрение в Сенат.
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