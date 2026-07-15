Стало известно, чем продиктовано желание Трампа отменить зимнее время

Он добавил, что любые начинания Трампа сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны политических оппонентов, причем не только из Демократической партии. Несмотря на то что Палате представителей удалось одобрить инициативу о переходе на постоянное летнее время, перспективы аналогичного решения в Сенате остаются неопределенными.