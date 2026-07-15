В правительстве Новосибирской области обсудили сотрудничество с протестантскими общинами

Делегацию Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) возглавил начальствующий епископ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский. Также в состав делегации вошли заместитель начальствующего епископа в Сибирском федеральном округе Владимир Ашаев, полномочный представитель начальствующего епископа в Новосибирской области Александр Глухих, руководитель департамента по связям с общественностью Екатерина Целоухова и руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном собрании Новосибирской области Александр Аверкин.