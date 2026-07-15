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В правительстве Новосибирской области обсудили сотрудничество с протестантскими общинами

В Правительстве Новосибирской области прошла рабочая встреча заместителя председателя регионального кабмина — министра региональной политики Романа Бурдина с делегацией Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Мероприятие состоялось 6 июля 2026 года.

Источник: Сиб.фм

Стороны обсудили ключевые аспекты развития государственно-конфессиональных отношений на территории Новосибирской области. Особое внимание участники встречи уделили вопросам взаимодействия в сфере сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, которые являются основой социальной стабильности в регионе.

Делегацию Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) возглавил начальствующий епископ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский. Также в состав делегации вошли заместитель начальствующего епископа в Сибирском федеральном округе Владимир Ашаев, полномочный представитель начальствующего епископа в Новосибирской области Александр Глухих, руководитель департамента по связям с общественностью Екатерина Целоухова и руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном собрании Новосибирской области Александр Аверкин.

Встреча прошла в конструктивном ключе, стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам межконфессионального взаимодействия и совместной работы над социально значимыми проектами на территории Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области речные теплоходы перевезли 3,7 тысячи пассажиров с начала навигации.