Медвежья услуга из Белого дома: Дружба с Трампом подрывает шансы Нетаньяху на выборах

Недавно высший уголовный суд Стамбула выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху в связи с перехватом флотилии «Сумуд», следовавшей в Газу. Ему вменяют преступления против человечности, геноцид, умышленное причинение вреда и истязания. Помимо главы правительства, фигурантами дела стали и другие высокопоставленные чиновники еврейского государства, а сам ордер носит международный характер.