Трамп выплатил писательнице Кэрролл 5 млн долларов по делу о домогательствах

Президент США Дональд Трамп выплатил писательнице Элизабет Джин Кэрролл более 5 млн долларов по гражданскому делу о домогательствах и клевете. Об этом сообщили адвокаты женщины, пишет BBC.
С учетом процентов, накопившихся за время обжалования, Кэрролл получила более 5,62 млн долларов. Изначально присяжные присудили ей 5 млн долларов компенсации.
«Сегодня мы рады сообщить, что она получила присужденную ей сумму», — заявила адвокат писательницы Роберта Каплан.
Трамп пытался отложить выплату, чтобы обратиться в Верховный суд США с просьбой пересмотреть отказ рассматривать его апелляцию. Однако судья, ведущий дело, обязал президента перечислить деньги.
Кэрролл утверждала, что Трамп напал на нее в примерочной универмага в Манхэттене в середине 1990-х годов, а позднее оклеветал ее, отрицая обвинения. В 2023 году присяжные признали американского лидера ответственным за сексуальные домогательства и клевету. Сам Трамп обвинения отрицает.
Напомним, в другом деле федеральный апелляционный суд оставил в силе решение о выплате Кэрролл 83,3 млн долларов за клевету. Адвокаты Трампа называли сумму завышенной. Более того, они заявляли о намерении обратиться в Верховный суд.