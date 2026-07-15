Трамп выплатил писательнице Кэрролл 5 млн долларов по делу о домогательствах

Кэрролл утверждала, что Трамп напал на нее в примерочной универмага в Манхэттене в середине 1990-х годов, а позднее оклеветал ее, отрицая обвинения. В 2023 году присяжные признали американского лидера ответственным за сексуальные домогательства и клевету. Сам Трамп обвинения отрицает.