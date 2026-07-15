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Трамп выплатил писательнице Кэрролл 5 млн долларов по делу о домогательствах

Адвокат пытался отложить выплату писательнице Элизабет Джин Кэрролл, но не смог.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выплатил писательнице Элизабет Джин Кэрролл более 5 млн долларов по гражданскому делу о домогательствах и клевете. Об этом сообщили адвокаты женщины, пишет BBC.

С учетом процентов, накопившихся за время обжалования, Кэрролл получила более 5,62 млн долларов. Изначально присяжные присудили ей 5 млн долларов компенсации.

«Сегодня мы рады сообщить, что она получила присужденную ей сумму», — заявила адвокат писательницы Роберта Каплан.

Трамп пытался отложить выплату, чтобы обратиться в Верховный суд США с просьбой пересмотреть отказ рассматривать его апелляцию. Однако судья, ведущий дело, обязал президента перечислить деньги.

Кэрролл утверждала, что Трамп напал на нее в примерочной универмага в Манхэттене в середине 1990-х годов, а позднее оклеветал ее, отрицая обвинения. В 2023 году присяжные признали американского лидера ответственным за сексуальные домогательства и клевету. Сам Трамп обвинения отрицает.

Напомним, в другом деле федеральный апелляционный суд оставил в силе решение о выплате Кэрролл 83,3 млн долларов за клевету. Адвокаты Трампа называли сумму завышенной. Более того, они заявляли о намерении обратиться в Верховный суд.

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