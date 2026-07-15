Главное внутри: Почему Россия всегда будет раздражителем для Запада

Ранее аналитики подсчитали стоимость разрыва экономической зависимости от Китая: США и Евросоюзу потребуется вложить 23,6 триллиона долларов в ближайшие четверть века. Из этой суммы на плечи Вашингтона ляжет 13,7 триллиона, еврозоны — 9,1 триллиона, а Лондона — 800 миллиардов. Эксперты предупреждают, что локализация поставок без неподъёмных трат для налогоплательщиков и потребителей станет тяжелейшим вызовом, а в к 2030 году монополия КНР над рынком редкоземельных металлов лишь усилится.