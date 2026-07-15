«Слов об осуждении недостаточно»: Захарова потребовала расследования по делу об осквернении кладбища в Эревелд

Жители Нидерландов обязаны жизнью тем советским солдатам, чьи могилы были осквернены. Просто слов осуждения недостаточно. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
Поводом для заявления стала новость о том, что 10 июля неизвестные повредили кладбище советских воинов Эревелд под городом Лёсен.
«Современные Нидерланды обязаны жизнью тем, чьи могилы осквернены. Да, власти Нидерландов заявляют, что они якобы это (акт вандализма — прим. ред.) порицают. Но мало это сказать», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, правоохранители Нидерландов обязаны раскрыть, кто выступал в качестве заказчиков преступления. Она призвала власти страны провести тщательное расследование.
Прежде KP.RU писал, что неизвестные злоумышленники украли мемориал русскому поэту Александру Пушкину в немецком городе Хемер. Полиция до сих пор не нашла ни памятник, ни преступников.