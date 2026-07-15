Bloomberg: премьерство Стармера стало провалом

«При оценке итогов премьерства Стармера очень трудно отделаться от слова на букву “П”, то есть “провал”. Премьер-министр, который пришел в парламент с таким подавляющим большинством, не должен уходить всего через два года», — заявил Бейл.
Как отмечается в материале Bloomberg, «падение» Стармера началось в первые же дни на Даунинг-стрит. Причиной его неудач стала реализация непопулярных решений, в том числе в экономике — именно это «задало тон» и привело к падению его рейтингов.
Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании 22 июня, но продолжает работать до выборов нового главы кабмина.