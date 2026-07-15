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Bloomberg: премьерство Стармера стало провалом

Пребывание Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании обернулось неудачей и является провалом. Такую оценку дал профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл. Его слова приводит Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«При оценке итогов премьерства Стармера очень трудно отделаться от слова на букву “П”, то есть “провал”. Премьер-министр, который пришел в парламент с таким подавляющим большинством, не должен уходить всего через два года», — заявил Бейл.

Как отмечается в материале Bloomberg, «падение» Стармера началось в первые же дни на Даунинг-стрит. Причиной его неудач стала реализация непопулярных решений, в том числе в экономике — именно это «задало тон» и привело к падению его рейтингов.

Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании 22 июня, но продолжает работать до выборов нового главы кабмина.

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