Financial Times упрекнула Трампа в отсутствии стратегии по Ирану

«Никакой стратегии нет. Он придумывает все на ходу. А тем временем вы больше платите за бензин, продукты и товары», — цитирует конгрессмена-демократа от штата Колорадо Джейсона Кроу FT.
Военная сторона вопроса также вызывает тревогу. Возобновление ударов способно спровоцировать эскалацию, если Тегеран продолжит отвечать атаками на союзников, войска и объекты США. Аналитики полагают, что Иран может действовать, исходя из уверенности, что Трамп в конечном счете отступит. Кроме того, боевые действия истощают запасы и ускоряют износ американской военной техники.
«Точные авиаудары — это очень ресурсоемкие мероприятия для разведывательного сообщества — как военного, так и национального — и они, как правило, отвлекают активы, внимание и фокус с других областей, за которыми мы хотели бы наблюдать», — пояснила Карен Гибсон, генерал-лейтенант армии США в отставке и экс-директор разведки Центрального командования США, которое курирует американские военные операции на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно о совещании в Ситуационной комнате Белого дома под председательством Дональда Трампа. На встрече обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Ожидается, что новые удары будут более масштабными, чем нынешние атаки в районе Ормузского пролива.