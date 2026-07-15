Financial Times упрекнула Трампа в отсутствии стратегии по Ирану

«Точные авиаудары — это очень ресурсоемкие мероприятия для разведывательного сообщества — как военного, так и национального — и они, как правило, отвлекают активы, внимание и фокус с других областей, за которыми мы хотели бы наблюдать», — пояснила Карен Гибсон, генерал-лейтенант армии США в отставке и экс-директор разведки Центрального командования США, которое курирует американские военные операции на Ближнем Востоке.