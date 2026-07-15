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Волгоградцам до 14-ти хотят запретить пользоваться соцсетями

Парламентарий Амир Хамитов объясняет свою инициативу заботой о безопасности детей.

Депутат Госдумы Амир Хамитов предлагает запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Свою инициативу законодатель объясняет заботой о безопасности несовершеннолетних.

Парламентарий считает, что соцсети могут стать инструментом деструктивной пропаганды. И если взрослые могут фильтровать информацию, то дети еще не обладают способностью выбирать достоверные источники.

«Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы, ведется антироссийская пропаганда, вербуют в свои ряды приверженцы деструктивных культов», — цитирует депутата РИА Новости.

Он также заметил, что поборники так называемых «свобод» или не понимают, насколько серьёзна ситуация, или сами действуют в интересах врагов детей.

Волгоградцы, откликнувшиеся на инициативу, отнеслись к ней негативно. Между тем российский законодатель не оригинален — по его словам, Австралия уже ввела запрет на пользование соцсетями детям до 16-ти, планирует ввести возрастной порог и Индонезия.

Ранее в облизбиркоме назвали соперников единоросса Алексея Волоцкова за место в облдуму в Волгограде — по кандидату выдвинули ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

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