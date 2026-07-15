В Керчи полностью пропало электричество после атаки украинских БПЛА

Ночью 15 июля украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 93 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Московской областями, Краснодарским краем и Крымом. В Ростовской области были повреждены частный и многоквартирный дома, три человека были ранены в Белгородской области и еще один мужчина пострадал в Воронежской области. В результате атаки украинских БПЛА была полностью обесточена Керчь.