Иранская армия пообещала наносить удары по базам США до окончательной победы

По утверждению КСИР, на базе «Аль-Азрак» были поражены ангары с истребителями F-15, F-16 и F-35, а также несколько разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, удары якобы наносились по объектам командования и управления, логистической и нефтяной инфраструктуре, а также военному оборудованию Пятого флота США в Бахрейне.