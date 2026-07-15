Волгоградцам могут повысить пенсионный возраст еще на пять лет

Экономист Александр Разуваев огорчил волгоградцев и других россиян, которые считают годы до заслуженного отдыха. По мнению эксперта, пенсионный возраст в стране могут повысить еще на пять лет.
Если прогноз сбудется, мужчины будут уходить на пенсию в 70 лет, а женщины — в 65. Ранее «РГ» сообщала, что в 2025 году ожидаемая продолжительность жизни представителей сильного пола в России составит 67,7 года.
«В 2027 году государству будет проблематично выплачивать пенсии. Если в СССР на одного пенсионера приходилось восемь работающих, то сейчас только два. А демографическая ситуация такова, что все будет только ухудшаться», — цитирует экономиста «Абзац».
Эксперт предполагает, что повышение пенсионного возраста обоснуют ростом продолжительности жизни.
«Думаю, еще пять лет легко могут добавить», — высказал свое мнение Разуваев.
Ранее vlg.aif.ru сообщал об изменении срока подачи данных о стаже для пенсии с 1 июля.