Лондон анонсировал крупнейшие оборонные учения за десятилетия

Параллельно Лондон готовит рекомендации для населения. Как пишет The Telegraph, британцам посоветуют создавать запасы продуктов, воды и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций. Джонс пояснил, что «кибератака может повлиять на доступ к электроэнергии, воде, телефонной связи или местным магазинам, где можно купить продукты».
По словам Джонса, сочетание развития искусственного интеллекта, конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Украины создает почву для «враждебных кибератак»: под ударом могут оказаться компании и объекты критической инфраструктуры.
В контексте этих учений тем, который может совершить кибератаки на Британию, называется Россия. Министр британских вооруженных сил Луиза Сандхер-Джонс прямо назвала Россию «прямой угрозой».
В конце 2026 года британское правительство запустит общенациональную кампанию. Ее цель — научить граждан самостоятельно готовиться к разным ЧС: от природных катаклизмов до киберугроз, сообщает The Guardian.