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Лондон анонсировал крупнейшие оборонные учения за десятилетия

В Великобритании анонсировали проведение масштабных оборонных маневров в 2027 году. Власти называют их «крупнейшими за последние десятилетия». Основная задача учений — проверить, насколько страна готова отражать «гибридные угрозы». Речь идет о кибератаках, саботаже критической инфраструктуры и волнах дезинформации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным Reuters, в учениях задействуют сотни высокопоставленных чиновников и министров из разных ведомств. Об этом заявил главный секретарь премьера Даррен Джонс. Точный сценарий пока держится в секрете. Власти подчеркивают: маневры станут дополнением к учениям НАТО по управлению кризисами.

Параллельно Лондон готовит рекомендации для населения. Как пишет The Telegraph, британцам посоветуют создавать запасы продуктов, воды и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций. Джонс пояснил, что «кибератака может повлиять на доступ к электроэнергии, воде, телефонной связи или местным магазинам, где можно купить продукты».

По словам Джонса, сочетание развития искусственного интеллекта, конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Украины создает почву для «враждебных кибератак»: под ударом могут оказаться компании и объекты критической инфраструктуры.

В контексте этих учений тем, который может совершить кибератаки на Британию, называется Россия. Министр британских вооруженных сил Луиза Сандхер-Джонс прямо назвала Россию «прямой угрозой».

В конце 2026 года британское правительство запустит общенациональную кампанию. Ее цель — научить граждан самостоятельно готовиться к разным ЧС: от природных катаклизмов до киберугроз, сообщает The Guardian.

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