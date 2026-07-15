Лондон анонсировал крупнейшие оборонные учения за десятилетия

Параллельно Лондон готовит рекомендации для населения. Как пишет The Telegraph, британцам посоветуют создавать запасы продуктов, воды и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций. Джонс пояснил, что «кибератака может повлиять на доступ к электроэнергии, воде, телефонной связи или местным магазинам, где можно купить продукты».