Казахстанских миротворцев отправили с миссией в Ливан

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. 11 казахстанских военнослужащих прибыли в Ливан в составе Миссии ООН, сообщило Минобороны.
Они будут нести службу в южной части Ливана в составе индийского воинского контингента, отметили в ведомстве.
«Они приступили к выполнению задач по обеспечению режима прекращения огня, наблюдению за обстановкой в зоне ответственности миссии, взаимодействию с местными органами власти и населением, сопровождению гуманитарных мероприятий, патрулированию, охране объектов ООН и содействию поддержанию стабильности в регионе в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Все военнослужащие в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН прошли многоуровневую подготовку по международным стандартам», — сообщило ведомство.
Миротворческая миссия в Ливане проходит не впервые, это уже 11-й состав национального контингента. Ранее казахстанские миротворцы также выполняли задачи в составе индийского контингента UNIFIL.
«За время службы они получили высокую оценку командования миссии и международных партнеров, продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки, дисциплины и готовности выполнять задачи в многонациональной среде. Участие Казахстана в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций является важной частью сотрудничества страны в сфере обеспечения международной безопасности», — отметили в Минобороны.