Казахстанских миротворцев отправили с миссией в Ливан

«Они приступили к выполнению задач по обеспечению режима прекращения огня, наблюдению за обстановкой в зоне ответственности миссии, взаимодействию с местными органами власти и населением, сопровождению гуманитарных мероприятий, патрулированию, охране объектов ООН и содействию поддержанию стабильности в регионе в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Все военнослужащие в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН прошли многоуровневую подготовку по международным стандартам», — сообщило ведомство.