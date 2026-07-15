Собянин предложил отсрочить погашение бюджетных кредитов регионами

Член Бюро Высшего совета «Единой России» и мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением об отсрочке погашения бюджетных кредитов регионами. Об этом сообщается в телеграм-канале «Единая Россия. Официально».
По словам Собянина, раньше федеральное правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы, чтобы регионы могли выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных и инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и других сфер.
«Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 млрд рублей на три года. Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», — подчеркнул Сергей Собянин.
Напомним, что Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о реструктуризации бюджетных кредитов регионов.