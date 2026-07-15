СМИ анонсировали переговоры Нетаньяху с Трампом в США

Портал Ynet также подтверждает эту новость. По данным издания, в программу поездки Нетаньяху включена встреча с президентом США Дональдом Трампом. Формальным поводом для визита в США, как отмечает Ynet, станут траурные мероприятия в честь сенатора-республиканца Линдси Грэма*.
В начале июня отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху серьезно обострились. Причиной стали разногласия по иранскому вопросу. Американский лидер обвинял израильского премьера в попытке сорвать мирное соглашение между Тегераном и Вашингтоном.
В июле возобновились удары по Ирану. После этого Белый дом обратился к Израилю с просьбой не подключаться к противостоянию. В то же время израильская разведка передала Вашингтону информацию о планах Тегерана ликвидировать Дональда Трампа.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ