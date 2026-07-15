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СМИ анонсировали переговоры Нетаньяху с Трампом в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в США 18 июля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленный израильский источник. Официального объявления о визите пока не было.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Портал Ynet также подтверждает эту новость. По данным издания, в программу поездки Нетаньяху включена встреча с президентом США Дональдом Трампом. Формальным поводом для визита в США, как отмечает Ynet, станут траурные мероприятия в честь сенатора-республиканца Линдси Грэма*.

В начале июня отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху серьезно обострились. Причиной стали разногласия по иранскому вопросу. Американский лидер обвинял израильского премьера в попытке сорвать мирное соглашение между Тегераном и Вашингтоном.

В июле возобновились удары по Ирану. После этого Белый дом обратился к Израилю с просьбой не подключаться к противостоянию. В то же время израильская разведка передала Вашингтону информацию о планах Тегерана ликвидировать Дональда Трампа.

14 июля американский лидер призвал Нетаньяху вывести израильские войска из Сирии и Ливана. Премьер Израиля, в свою очередь, поднял вопрос о необходимости создания зон безопасности на границе.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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