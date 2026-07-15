Сергей Шелест выступил с отчетом о деятельности мэра и подразделений омской мэрии

В среду, 15 июля 2026 года, Сергей Шелест представил депутатам Омского горсовета и общественности отчет о деятельности мэра и подразделений городской администрации за истекший 2025 год. При этом градоначальник не стал сосредотачиваться исключительно на «сухих» показателях и достижениях прошедшего года, продемонстрировав динамику развития ряда приоритетных для города сфер за прошедшие несколько лет.
В частности, Сергей Шелест обратил внимание на позитивную динамику финансирования мероприятий по национальным проектам. С 2021 по 2024 год на эти цели, в том числе благодаря участию главы региона Виталия Хоценко и депутатов Омского горсовета, удалось направить свыше 27,67 миллиарда рублей. Как напомнил мэр, в этот период силами администрации города Омска принималось участие в 8 нацпроектах. В 2025 году принято участие в четырех национальных проектах: «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие» — с совокупным объемом финансирования примерно в 6,72 миллиарда рублей.
Как отметил мэр, в 2025 году велась конструктивная совместная работа городской администрации с правительством Омской области и депутатским корпусом Омского горсовета в интересах повышения финансовой обеспеченности муниципальной казны.
Немаловажным фактором градоначальник назвал работу по привлечению к сотрудничеству социально активного бизнеса и дальнейшему развитию возрожденной при Сергее Шелесте традиции меценатства. Среди последних ярких примеров — замена временного макета шара «Держава» на площади Бухгольца на «полновесный» объект из металла с бронзовыми барельефами, отражающими исторические события становления Омска, работы завершатся в сентябре 2026 года.
Остановился Сергей Шелест и на реализации масштабных проектов в части преобразования городских пространств. К числу таковых в 2025 году, например, присоединились пляж «Центральный-2», новый импульс к развитию дают территории от речного вокзала до Ленинградского моста. Одной из ярких площадок для проведения мероприятий молодежной и культурной столицы нашей Родины, которой признавался Омск, стал Городской сад. В 2025 году территорию даже включили в реестр лучших практик благоустройства.