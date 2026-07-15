Сергей Шелест выступил с отчетом о деятельности мэра и подразделений омской мэрии

В частности, Сергей Шелест обратил внимание на позитивную динамику финансирования мероприятий по национальным проектам. С 2021 по 2024 год на эти цели, в том числе благодаря участию главы региона Виталия Хоценко и депутатов Омского горсовета, удалось направить свыше 27,67 миллиарда рублей. Как напомнил мэр, в этот период силами администрации города Омска принималось участие в 8 нацпроектах. В 2025 году принято участие в четырех национальных проектах: «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие» — с совокупным объемом финансирования примерно в 6,72 миллиарда рублей.