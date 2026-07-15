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СМИ: Иран вышел из меморандума о взаимопонимании с США

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран больше не считает себя обязанным выполнять часть соглашения о перемирии, поскольку США не просто нарушили его, а полностью сорвали. Об этом сообщает индийский канал NDTV со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

США нарушили все свои обязательства и возобновили военные и агрессивные действия против Исламской Республики Иран… В таких условиях Иран не чувствует никаких обязательств, поскольку… уже нет никакого меморандума, о котором можно было бы говорить.

Казем Гарибабади
заместитель главы МИД Ирана

Такое решение Тегеран принял после того, как американские военные вновь ввели блокаду иранских портов.

Гарибабади также заявил, что в военное время Иран по соображениям национальной безопасности намерен взять Ормузский пролив под полный контроль, включая половину Омана, «чего бы это ни стоило». Чиновник добавил, что Иран «никогда не будет требовать переговоров с США».

Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по гражданской инфраструктуре Ирана и захватить остров Харк. Он также допустил, что американские военные могут вывести из строя электростанции и заводы по опреснению воды в Иране.

Сейчас, по данным NDTV, в Аравийском море находятся не меньше 19 военных кораблей США, в том числе два авианосца и десантный корабль-амфибия с более чем 1000 морскими пехотинцами на борту. Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило, что «по всему Ближнему Востоку действуют сотни военных самолетов США».

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