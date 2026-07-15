СМИ: Иран вышел из меморандума о взаимопонимании с США

Сейчас, по данным NDTV, в Аравийском море находятся не меньше 19 военных кораблей США, в том числе два авианосца и десантный корабль-амфибия с более чем 1000 морскими пехотинцами на борту. Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило, что «по всему Ближнему Востоку действуют сотни военных самолетов США».