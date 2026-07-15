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В Москве расширят возможности электронного голосования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Избиратели смогут проголосовать в электронном формате на любом участке Москвы на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав шести регионов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Избиратели смогут проголосовать в электронном формате на любом участке Москвы на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав шести регионов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, такая возможность будет доступна жителям столицы, а также гражданам с временной регистрацией в Москве не менее чем за три месяца до дня голосования и имеющим соответствующее избирательное право.

Единый день голосования в 2026 году пройдет 20 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы и ряд региональных избирательных кампаний.

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