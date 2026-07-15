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Памфилова: электронное голосование запланировано только в Москве

Электронное голосование в ближайшей перспективе запланировано только в Москве, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости"

«Никакого электронного голосования в ближайшей перспективе, кроме Москвы, быть не может. Пока мы с вами не сделаем то, что должны сделать», — сказала она в ходе заседания ЦИК.

Ранее в ЦИК заявили, что Россия направила в 103 страны и 12 международных организаций приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в сентябре 2026 года.

16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября.

Планирующие участвовать в выборах в Госдуму 11 партий сдали документы в ЦИК.

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