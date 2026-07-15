Памфилова: электронное голосование запланировано только в Москве

«Никакого электронного голосования в ближайшей перспективе, кроме Москвы, быть не может. Пока мы с вами не сделаем то, что должны сделать», — сказала она в ходе заседания ЦИК.
Ранее в ЦИК заявили, что Россия направила в 103 страны и 12 международных организаций приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в сентябре 2026 года.
16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября.
Планирующие участвовать в выборах в Госдуму 11 партий сдали документы в ЦИК.
Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.Читать дальше