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ФРГ отказалась от участия в первых учениях «коалиции желающих»

Германия не будет участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих», которые пройдут в Польше. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным агентства, речь идет о небольших командно-штабных учениях, в ходе которых военное руководство будет отрабатывать принятие решений и переброску войск без развертывания значительных сил и военной техники.

«Коалиция желающих», в которую входят около 35 союзников Украины, договорилась о проведении первых маневров на саммите в Париже 13 июля. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские миротворцы, которых западные страны планируют разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, в ближайшие месяцы начнут учения в соседних с ней странах.

На следующий день польский премьер-министр Дональд Туск уточнил, что первые учения пройдут уже этой осенью в Польше. По его словам, основными участниками станут французские и британские военные, и Варшава обеспечит логистическую и финансовую подготовку постоянного присутствия в Европе войск не только США, но и союзников.

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