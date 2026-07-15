ФРГ отказалась от участия в первых учениях «коалиции желающих»

По данным агентства, речь идет о небольших командно-штабных учениях, в ходе которых военное руководство будет отрабатывать принятие решений и переброску войск без развертывания значительных сил и военной техники.
«Коалиция желающих», в которую входят около 35 союзников Украины, договорилась о проведении первых маневров на саммите в Париже 13 июля. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские миротворцы, которых западные страны планируют разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, в ближайшие месяцы начнут учения в соседних с ней странах.
На следующий день польский премьер-министр Дональд Туск уточнил, что первые учения пройдут уже этой осенью в Польше. По его словам, основными участниками станут французские и британские военные, и Варшава обеспечит логистическую и финансовую подготовку постоянного присутствия в Европе войск не только США, но и союзников.