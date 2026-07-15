Михаил Котюков проверил строительство и ремонт школ в Красноярске

«Всего в этом году по нацпроекту “Молодежь и дети” капитально ремонтируем 16 школ по краю. Каждый объект разобрали на штабе с территориями — не в общих цифрах, а конкретно: статус, проблемы, сроки. Поручил главам усилить работу с подрядчиками там, где это требуется. Каждая школа — зона ответственности руководителя округа. Строительство и ремонт учебных заведений продолжу держать на личном контроле», — рассказал глава региона.