Михаил Котюков проверил строительство и ремонт школ в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков оценил ход строительства и капитального ремонта образовательных учреждений в Красноярске.
В микрорайоне Тихие Зори продолжается строительство новой школы, рассчитанной более чем на тысячу учеников. Работы ведутся в две смены, чтобы открыть учреждение к 1 сентября. Прием заявлений на зачисление уже начался.
В новой школе оборудовали 130 учебных кабинетов, лаборатории, лингвистические классы и блок искусств. Особое внимание в образовательной программе планируют уделить естественным наукам.
Также губернатор посетил здание начальной школы гимназии № 13 «Академ» на улице Лесной, где завершается капитальный ремонт. Готовность объекта составляет 98%. Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку, обновляют фасад и благоустраивают прилегающую территорию.
«Всего в этом году по нацпроекту “Молодежь и дети” капитально ремонтируем 16 школ по краю. Каждый объект разобрали на штабе с территориями — не в общих цифрах, а конкретно: статус, проблемы, сроки. Поручил главам усилить работу с подрядчиками там, где это требуется. Каждая школа — зона ответственности руководителя округа. Строительство и ремонт учебных заведений продолжу держать на личном контроле», — рассказал глава региона.