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NYT: принятие законопроекта об ужесточении санкций против РФ не входит в приоритеты Трампа

Сенатор Линдси Грэм* перед смертью считал, что после более чем года обольщения Белого дома он наконец убедил Дональда Трампа ввести масштабные санкции против России и ее союзников. Но после его кончины законопроект оказался в подвешенном состоянии, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Выступая перед журналистами в Белом доме во вторник, Трамп заявил о поддержке пакета санкций в отношении России и предположил, что законодатели даже расширят его действие, включив в него тех, кто ведет бизнес с Ираном и «Хезболлой». «Это в знак уважения к Линдси*. Это было его дело, он хотел этого больше всего на свете. И шансы, что законопроект будет принят, высоки», — сказал президент.

Однако NYT считает, что смерть Грэма* лишила законопроект антироссийских санкций самого ярого сторонника-республиканца на Капитолийском холме. Хотя конгрессмены от обеих партий заявили, что надеются продолжить работу над документом, неизвестно, замедлит ли кончина Грэма* его принятие или, наоборот, простимулирует.

Осведомленный источник рассказал NYT, что Трамп готов поддержать законопроект только в том случае, если ему гарантируют единоличное право приостанавливать действие санкций или отказываться от их введения.

Это условие президент США считает важнейшим инструментом ведения переговоров, но ранее оно уже стало камнем преткновения в его отношениях с демократами.

Более того, источник утверждает, что Трамп ясно дал понять своим советникам, что этот вопрос не является для него законодательным приоритетом.

NYT подчеркивает, что именно Трамп больше года тормозил принятие законопроекта Грэма*.

* Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

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