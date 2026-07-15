NYT: принятие законопроекта об ужесточении санкций против РФ не входит в приоритеты Трампа

Выступая перед журналистами в Белом доме во вторник, Трамп заявил о поддержке пакета санкций в отношении России и предположил, что законодатели даже расширят его действие, включив в него тех, кто ведет бизнес с Ираном и «Хезболлой». «Это в знак уважения к Линдси*. Это было его дело, он хотел этого больше всего на свете. И шансы, что законопроект будет принят, высоки», — сказал президент.