NYT: принятие законопроекта об ужесточении санкций против РФ не входит в приоритеты Трампа

Выступая перед журналистами в Белом доме во вторник, Трамп заявил о поддержке пакета санкций в отношении России и предположил, что законодатели даже расширят его действие, включив в него тех, кто ведет бизнес с Ираном и «Хезболлой». «Это в знак уважения к Линдси*. Это было его дело, он хотел этого больше всего на свете. И шансы, что законопроект будет принят, высоки», — сказал президент.
Однако NYT считает, что смерть Грэма* лишила законопроект антироссийских санкций самого ярого сторонника-республиканца на Капитолийском холме. Хотя конгрессмены от обеих партий заявили, что надеются продолжить работу над документом, неизвестно, замедлит ли кончина Грэма* его принятие или, наоборот, простимулирует.
Это условие президент США считает важнейшим инструментом ведения переговоров, но ранее оно уже стало камнем преткновения в его отношениях с демократами.
NYT подчеркивает, что именно Трамп больше года тормозил принятие законопроекта Грэма*.
* Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга