FT раскрыла масштаб кризиса в Госдепе из-за назначений Трампа

В газете напомнили, что профессиональные дипломаты традиционно занимали не менее двух третей постов глав американских посольств. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Из 101 кандидата, выдвинутого на должности руководителей дипмиссий при Дональде Трампе, только девять оказались кадровыми сотрудниками Госдепа. С момента возвращения республиканца в Белый дом штат ведомства сократился более чем на 3000 человек — это свыше 20%, подсчитало издание.
«Отказавшись от прецедента последних 60 лет, Трамп отмахнулся от сотрудников дипломатической службы», — пишет FT.
По данным газеты, к концу июня больше половины должностей послов оставались вакантными. Речь идет в том числе о представительствах в Германии и Саудовской Аравии. Послов нет и в 80% посольств США в африканских странах.
«Мы наблюдаем самый разрушительный кризис за всю 102-летнюю историю дипломатической службы США», — приводит издание слова Ника Бернса, который проработал в Госдепе 31 год и занимал пост посла в Китае до прихода Трампа к власти в прошлом году.
Еще один собеседник FT — Билл Бернс, дипломат с 32-летним стажем — также оценивает деятельность Госдепа как неудовлетворительную. Он был послом в России и заместителем госсекретаря, а затем возглавил ЦРУ при президенте Джо Байдене.
По его оценке, политика Трампа наносит Госдепартаменту еще больший ущерб, чем эпоха маккартизма. Бернс напомнил, что в 1950-х годах сенатор-республиканец от Висконсина Джозеф Маккарти устроил охоту на коммунистов в США. Это привело к сокращению влияния в Китае. Последствия этого ощущались около 15 лет — вплоть до прорыва в отношениях с КНР, которого добились президент Ричард Никсон и его советник по нацбезопасности Генри Киссинджер в начале 1970-х.
Критики президента считают, что постоянный срыв договоренностей с Ираном также объясняется и его распоряжением отказаться от участия экспертов в переговорах. Бернс уточнил, что глава Белого дома в таких ситуациях поручает вести переговорный процесс доверенным лицам.
«Чтобы конкурировать, в данном случае, с иранскими переговорщиками, необходимы аполитичные профессиональные навыки, они [иранцы], как я знаю по личному опыту, глубоко разбираются в этих вопросах», — говорит экс-глава ЦРУ. Он отметил, что высокая квалификация понадобится переговорщикам США и для серьезных переговоров с Россией по Украине.
Представитель Госдепартамента Томми Пигот опроверг слухи о том, что ключевые решения в ведомстве принимаются в обход профессионалов. Он дал понять, что эксперты по-прежнему участвуют в процессе.
В администрации Дональда Трампа сокращение штата в Госдепе подают как продуманный шаг. Чиновники утверждают, что эти меры нужны, чтобы синхронизировать работу ведомства с курсом «Америка прежде всего».