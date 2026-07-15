FT раскрыла масштаб кризиса в Госдепе из-за назначений Трампа

По его оценке, политика Трампа наносит Госдепартаменту еще больший ущерб, чем эпоха маккартизма. Бернс напомнил, что в 1950-х годах сенатор-республиканец от Висконсина Джозеф Маккарти устроил охоту на коммунистов в США. Это привело к сокращению влияния в Китае. Последствия этого ощущались около 15 лет — вплоть до прорыва в отношениях с КНР, которого добились президент Ричард Никсон и его советник по нацбезопасности Генри Киссинджер в начале 1970-х.