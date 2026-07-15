Армия России ночью вновь ударила по портам Украины

По данным компании, были повреждены зерновые силосы, резервуары для хранения подсолнечного масла и системы электроснабжения. В результате около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн подсолнечного масла оказались заблокированы, а экспорт продукции был временно остановлен. В Kernel рассказали, что через терминал в Черноморске осуществлялись поставки сельскохозяйственной продукции более чем в 60 стран мира.