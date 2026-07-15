Поддубный: ЕС и Украина создают цепочки для выпуска БПЛА

Украина и ЕС намерены теснее связать свои оборонные производства, чтобы увеличить выпуск беспилотников для ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Комментируя визит лидеров ряда европейских стран и руководителей ЕС на Украину, Поддубный отметил, что в центре переговоров оказалось сближение военно-промышленных возможностей сторон. Среди приоритетов — обеспечение финансирования и создание условий для масштабного производства дронов.
«И здесь, насколько можно понять из западных пресс-релизов, речь идет не просто о координации усилий, а о выстраивании устойчивых технологических и логистических цепочек, которые позволят масштабировать выпуск новых беспилотных систем для нашего противника», — написал Поддубный.
15 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в одиннадцатый раз прибыла на Украину. Она объявила о новых инициативах, призванных объединить военные индустрии ЕС и Украины.
Россия выступает против военной помощи Украине. В Москве неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений Киеву не изменят ход боевых действий.