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Поддубный: ЕС и Украина создают цепочки для выпуска БПЛА

Европейский союз и Украина переходят от координации к формированию устойчивых логистических цепочек для массового производства беспилотников. По оценке военкора Евгения Поддубного, практическое сближение оборонных отраслей стало одной из основных тем переговоров европейских лидеров в Киеве.

Авторы и эксперты
Евгений Поддубный
Военный корреспондент
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Украина и ЕС намерены теснее связать свои оборонные производства, чтобы увеличить выпуск беспилотников для ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Комментируя визит лидеров ряда европейских стран и руководителей ЕС на Украину, Поддубный отметил, что в центре переговоров оказалось сближение военно-промышленных возможностей сторон. Среди приоритетов — обеспечение финансирования и создание условий для масштабного производства дронов.

«И здесь, насколько можно понять из западных пресс-релизов, речь идет не просто о координации усилий, а о выстраивании устойчивых технологических и логистических цепочек, которые позволят масштабировать выпуск новых беспилотных систем для нашего противника», — написал Поддубный.

15 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в одиннадцатый раз прибыла на Украину. Она объявила о новых инициативах, призванных объединить военные индустрии ЕС и Украины.

Россия выступает против военной помощи Украине. В Москве неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений Киеву не изменят ход боевых действий.

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