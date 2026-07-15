Волгоградская облдума расширяет льготы для малоимущих семей

Комитет Волгоградской областной Думы рассмотрел законопроект о расширении перечня доходов, не учитываемых при признании граждан малоимущими. Заседание в Волгограде прошло под председательством Марии Аплеталиной.
В перечень предлагают включить два вида выплат. Первая — ежемесячные выплаты жителям Курской области, вынужденно покинувшим место жительства и утратившим имущество первой необходимости. Вторая — единовременная матпомощь при рождении, усыновлении ребенка или установлении опеки.
Учитываться будет только помощь, выплаченная в течение первого года жизни ребенка и не превышающая не облагаемую налогом сумму.
Мария Аплеталина подчеркнула социальную направленность законопроекта: по ее словам, разовые выплаты и меры поддержки не должны формально увеличивать доход семьи и мешать получению жилья по договору социального найма.
По итогам заседания комитет рекомендовал Волгоградской областной Думе принять законопроект.
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