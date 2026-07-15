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Волгоградская облдума расширяет льготы для малоимущих семей

Семьям с детьми упростят получение жилья по соцнайму.

Комитет Волгоградской областной Думы рассмотрел законопроект о расширении перечня доходов, не учитываемых при признании граждан малоимущими. Заседание в Волгограде прошло под председательством Марии Аплеталиной.

В перечень предлагают включить два вида выплат. Первая — ежемесячные выплаты жителям Курской области, вынужденно покинувшим место жительства и утратившим имущество первой необходимости. Вторая — единовременная матпомощь при рождении, усыновлении ребенка или установлении опеки.

Учитываться будет только помощь, выплаченная в течение первого года жизни ребенка и не превышающая не облагаемую налогом сумму.

Мария Аплеталина подчеркнула социальную направленность законопроекта: по ее словам, разовые выплаты и меры поддержки не должны формально увеличивать доход семьи и мешать получению жилья по договору социального найма.

По итогам заседания комитет рекомендовал Волгоградской областной Думе принять законопроект.

Ранее сообщалось, что волгоградцам могут поднять пенсионный возраст.

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