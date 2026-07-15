Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог оценил последствия новых санкций США против России

Новый американский законопроект об ужесточении санкций не окажет значительного влияния на Россию, но может ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что против России уже действует больше ограничений, чем против Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Белоруссии вместе взятых. Несмотря на это, по паритету покупательной способности страна занимает четвертое место в мире и первое в Европе. По словам Блохина, многолетняя политика санкционного давления пока не достигла поставленных целей.

«Не думаю, что новый пакет что-то кардинально поменяет. Однако если он будет принят, это обострит ситуацию и добьет зарождающуюся основу для налаживания сотрудничества между Россией и США», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что даже жесткие санкции сами по себе не позволяют достичь желаемого результата. По мнению политолога, политика сдерживания должна сопровождаться действенным военно-политическим и информационным воздействием.

Блохин также напомнил, что многолетнее санкционное давление США на Иран, Северную Корею и другие государства не привело к смене власти в этих странах. По его словам, ограничения могут быть эффективны, когда большинство государств совместно изолируют одну страну.

Но работают ли они, когда тот же [Дональд] Трамп торговыми тарифами инициирует меры против целого ряда своих противников и даже союзников? Напротив, ограничения против всего мира становятся основой для консолидации враждебных государств на антиамериканской основе.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Эксперт подчеркнул, что санкции не позволили США добиться поставленных целей и в отношении Советского Союза. В современном взаимозависимом мире, покупатели могут заменить недоступного поставщика другим, уточнил политолог. Блохин считает, что нынешняя структура мировой экономики снижает эффективность подобных ограничений.

14 июля американские сенаторы представили обновленную версию законопроекта, одним из авторов которого был Линдси Грэм*. Документ предусматривает санкции против российских должностных лиц, финансовых организаций и энергетических проектов, а также пошлины в размере до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Законопроект позволяет президенту США отказаться от применения ограничений, если он сочтет это соответствующим национальным интересам страны. Трамп заявил, что документ имеет хорошие шансы на принятие и станет данью памяти Грэма. Он также допустил включение в проект положений, касающихся Ирана и «Хезболлы».

* Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше