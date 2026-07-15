Политолог оценил последствия новых санкций США против России

Эксперт отметил, что против России уже действует больше ограничений, чем против Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Белоруссии вместе взятых. Несмотря на это, по паритету покупательной способности страна занимает четвертое место в мире и первое в Европе. По словам Блохина, многолетняя политика санкционного давления пока не достигла поставленных целей.