Политолог оценил последствия новых санкций США против России

Эксперт отметил, что против России уже действует больше ограничений, чем против Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Белоруссии вместе взятых. Несмотря на это, по паритету покупательной способности страна занимает четвертое место в мире и первое в Европе. По словам Блохина, многолетняя политика санкционного давления пока не достигла поставленных целей.
Он добавил, что даже жесткие санкции сами по себе не позволяют достичь желаемого результата. По мнению политолога, политика сдерживания должна сопровождаться действенным военно-политическим и информационным воздействием.
Блохин также напомнил, что многолетнее санкционное давление США на Иран, Северную Корею и другие государства не привело к смене власти в этих странах. По его словам, ограничения могут быть эффективны, когда большинство государств совместно изолируют одну страну.
Но работают ли они, когда тот же [Дональд] Трамп торговыми тарифами инициирует меры против целого ряда своих противников и даже союзников? Напротив, ограничения против всего мира становятся основой для консолидации враждебных государств на антиамериканской основе.
Эксперт подчеркнул, что санкции не позволили США добиться поставленных целей и в отношении Советского Союза. В современном взаимозависимом мире, покупатели могут заменить недоступного поставщика другим, уточнил политолог. Блохин считает, что нынешняя структура мировой экономики снижает эффективность подобных ограничений.
14 июля американские сенаторы представили обновленную версию законопроекта, одним из авторов которого был Линдси Грэм*. Документ предусматривает санкции против российских должностных лиц, финансовых организаций и энергетических проектов, а также пошлины в размере до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа.
Законопроект позволяет президенту США отказаться от применения ограничений, если он сочтет это соответствующим национальным интересам страны. Трамп заявил, что документ имеет хорошие шансы на принятие и станет данью памяти Грэма. Он также допустил включение в проект положений, касающихся Ирана и «Хезболлы».
* Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга