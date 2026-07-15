Песков: Кремль не передавал через Вучича послание Зеленскому

Президент Сербии Александр Вучич, который сейчас находится с визитом в Киеве, не выступает в роли переговорщика между Москвой и Киевом. Российская сторона не передавала через него никаких сообщений. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.