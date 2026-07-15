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Песков: Кремль не передавал через Вучича послание Зеленскому

Президент Сербии Александр Вучич, который сейчас находится с визитом в Киеве, не выступает в роли переговорщика между Москвой и Киевом. Российская сторона не передавала через него никаких сообщений. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Представители СМИ поинтересовались у Пескова, передавал ли Кремль через Вучича послание для президента Украины Владимира Зеленского, а также может ли сербский лидер стать посредником в диалоге.

«Нет, никаких посланий мы не передавали и до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», — ответил Песков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 15 июля в Киев прибыли сразу несколько зарубежных политиков. В числе гостей украинской столицы оказался президент Сербии Александр Вучич. Визит иностранных лидеров, вероятно, приурочен к официальным мероприятиям, которые проходят в стране по случаю государственного праздника.

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