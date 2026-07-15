Песков: Кремль не передавал через Вучича послание Зеленскому

Представители СМИ поинтересовались у Пескова, передавал ли Кремль через Вучича послание для президента Украины Владимира Зеленского, а также может ли сербский лидер стать посредником в диалоге.
«Нет, никаких посланий мы не передавали и до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», — ответил Песков.
Ранее украинские СМИ сообщили, что 15 июля в Киев прибыли сразу несколько зарубежных политиков. В числе гостей украинской столицы оказался президент Сербии Александр Вучич. Визит иностранных лидеров, вероятно, приурочен к официальным мероприятиям, которые проходят в стране по случаю государственного праздника.