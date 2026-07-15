В сенате США представили обновленный вариант закона о санкциях против России

Новый законопроект о санкциях США против России, который продвигал умерший сенатор Линдси Грэм, предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Документ предусматривает вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов — Китая и Индии. Президент США Дональд Трамп ранее называл шансы на его принятие «высокими», но по данным The New York Times, принятие новых санкций не является для него «законодательным приоритетом».