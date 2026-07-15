Планы США по санкциям против России и прибалтийские «страшилки». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным.
Также у главы государства 15 июля запланирован целый ряд непубличных рабочих встреч.
Об украинском урегулировании
США сейчас не до украинского урегулирования, поскольку ситуация в зоне Персидского залива опять пришла в фазу деградации: «Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому американцам сейчас не до украинского урегулирования».
Кремль по имеющимся каналам получает сигналы, что США готовы продолжить работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана: «Судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать свои услуги посреднические в плане украинского урегулирования».
Российская сторона не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому с президентом Сербии Александаром Вучичем, прибывшим в Киев: «Нет, никаких посланий мы не передавали».
Сербия не имеет отношения к посредническим усилиям по урегулированию ситуации вокруг Украины: «До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию».
О планах США по санкциям против России
Кремль фиксирует и анализирует заявления США по теме санкций против России: «Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут на рабочем уровне и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития события».
О политике стран Балтии
Кремль осуждает намерение властей Латвии запретить использование русского языка в СМИ: «Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны».
Власти Латвии постоянно культивируют политику ненависти ко всему русскому, это вызывает неприятие: «Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно выразить только полное неприятие».
Кремль назвал «порцией страшилок» заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемой российской атаке на прибалтийские объекты: «Это именно свежая порция таких страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и готовить население к дальнейшей милитаризации».
Литва и другие страны Балтии «страшилками» о «русской угрозе» хотят подтянуть как можно больше сил и инфраструктуры НАТО в регион: «Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стране — в данном случае на нашей — и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях».
О ситуации с паводками
Путину доложили о ситуации с паводками в Свердловской области: «Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая и упомянутую вами [Свердловскую] область».
Региональные власти принимают все необходимые меры: «Пока региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия».