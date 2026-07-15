Литва и другие страны Балтии «страшилками» о «русской угрозе» хотят подтянуть как можно больше сил и инфраструктуры НАТО в регион: «Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стране — в данном случае на нашей — и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях».