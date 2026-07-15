«Новые люди» представили документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Региональное отделение партии «Новые люди» представило в крайизбирком документы для заверения краевого списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным и двухмандатным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва.
15 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатов от партии «Новые люди» на выборы в Государственную Думу. Константин Базарный выдвинут по Красноярскому одномандатному округу № 58, Михаил Мартынюк — по Центральному округу № 59, Илона Костецкая — по округу № 60.
Кроме того, «Единая Россия» представила документы о выдвижении Александра Дроздова по Центральному одномандатному округу № 59.
Источник: Крайизбирком_24.