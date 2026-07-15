NBC: расходы США на войну с Ираном могут достигнуть $100 млрд

Белый дом и официальные представители США публично не прокомментировали опубликованные NBC данные.
Джулс Херст III, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на должность финансового контролера Пентагона, на слушаниях в Сенате заявил, что не располагает обновленной оценкой стоимости войны с Ираном.
Херст заявил, что после выдвижения на постоянную должность перестал исполнять обязанности контролера Пентагона и поэтому не запрашивал обновленную оценку расходов. В случае утверждения он пообещал получить эту информацию для законодателей.
Как напоминает американское изданиеThe Fiscal Times, в мае Херст оценивал расходы США на войну с Ираном в $29 млрд. Но эта сумма не включала значительные потенциальные затраты на устранение ущерба от иранских атак на американские базы в регионе Персидского залива.
Сенатор Кирстен Гиллибранд заявила Херсту, что что американская общественность обеспокоена отсутствием прозрачности и подотчетности в отношении операции США на Ближнем Востоке.
Я думаю, что американский народ очень разочарован тем, что мы не можем получить прямого ответа о том, во что обходится эта война.
Сенатор назвала сумму расходов «астрономической». По ее словам, многие американцы предпочли бы, чтобы запрошенные Пентагоном на войну $67 млрд были направлены на другие цели.
Сенатор Джек Рид, в свою очередь, заявил, что законодатели столкнулись с трудностями при попытках получить от Министерства обороны запрашиваемые сведения о расходах.
Херст пообещал, что в случае утверждения на должность будет добиваться того, чтобы к 2028 году Пентагон прошел аудит без существенных замечаний.