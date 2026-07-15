Политолог Дудчак назвал новые санкции США нереалистичными

«Что 500-процентные санкции, что 100-процентные — это нереальные санкции. Все равно их будут обходить», — заявил эксперт.
По оценке Дудчака, даже при жизни сенатора Линдси Грэма* первоначальный вариант законопроекта не был бы принят в прежнем виде, поскольку пошлины в размере 500 процентов фактически невозможно применить.
Политолог предположил, что при поставках нефти участники торговли продолжат использовать перегрузку сырья с одного судна на другое. В случае с газом обход ограничений будет сложнее, однако Индия, по его мнению, сможет использовать угрозу санкций как аргумент для получения дополнительных скидок.
Дудчак также заявил, что инициатива не свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой.
«Ничего такого в его голове не держится. Он до сих пор не вернул украденную дипломатическую собственность. Живем дальше, как и прежде», — заключил политолог.
Как сообщал Reuters, обновленная версия законопроекта позволяет президенту США вводить пошлины до 100 процентов в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Предыдущая редакция предполагала пошлины в 500 процентов для более широкого круга государств. Среди основных адресатов инициативы называются Китай и Индия.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга