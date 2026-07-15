Политолог Дудчак назвал новые санкции США нереалистичными

Политолог предположил, что при поставках нефти участники торговли продолжат использовать перегрузку сырья с одного судна на другое. В случае с газом обход ограничений будет сложнее, однако Индия, по его мнению, сможет использовать угрозу санкций как аргумент для получения дополнительных скидок.