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Политолог Дудчак назвал новые санкции США нереалистичными

Обновленный американский законопроект о санкциях принципиально не изменит ситуацию, считает политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он назвал нереалистичными как первоначально предложенные пошлины в 500 процентов, так и новый предел в 100 процентов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Что 500-процентные санкции, что 100-процентные — это нереальные санкции. Все равно их будут обходить», — заявил эксперт.

По оценке Дудчака, даже при жизни сенатора Линдси Грэма* первоначальный вариант законопроекта не был бы принят в прежнем виде, поскольку пошлины в размере 500 процентов фактически невозможно применить.

Политолог предположил, что при поставках нефти участники торговли продолжат использовать перегрузку сырья с одного судна на другое. В случае с газом обход ограничений будет сложнее, однако Индия, по его мнению, сможет использовать угрозу санкций как аргумент для получения дополнительных скидок.

Дудчак также заявил, что инициатива не свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой.

«Ничего такого в его голове не держится. Он до сих пор не вернул украденную дипломатическую собственность. Живем дальше, как и прежде», — заключил политолог.

Как сообщал Reuters, обновленная версия законопроекта позволяет президенту США вводить пошлины до 100 процентов в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Предыдущая редакция предполагала пошлины в 500 процентов для более широкого круга государств. Среди основных адресатов инициативы называются Китай и Индия.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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