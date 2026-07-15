Нового начальника ГУ МВД представили в Волгоградской области

«В Волгоградской области организовано системное взаимодействие с региональным главным управлением министерства внутренних дел. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия. Павла Ивановича мы знаем достаточно хорошо. Волгоградская область и дальше продолжит оказывать содействие и поддержку правоохранительным органам под его руководством в выполнении стоящих задач. Уверен, что на территории Волгоградской области они будут выполнены в полном объеме», — отметил Андрей Бочаров.