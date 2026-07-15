Нового начальника ГУ МВД представили в Волгоградской области

В региональном ГУ МВД представили нового руководителя ведомства. Участие в представлении принял глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
С новым начальником главка Павлом Гищенко коллектив и губернатора в режиме видеоконференции познакомил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
«В Волгоградской области организовано системное взаимодействие с региональным главным управлением министерства внутренних дел. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия. Павла Ивановича мы знаем достаточно хорошо. Волгоградская область и дальше продолжит оказывать содействие и поддержку правоохранительным органам под его руководством в выполнении стоящих задач. Уверен, что на территории Волгоградской области они будут выполнены в полном объеме», — отметил Андрей Бочаров.
Ранее губернатор принял участие в совещание судей судов общей юрисдикции — оно состоялось 3 июля. Глава региона поздравил председателя Волгоградского облсуда Алексея Глухова, которому продлили полномочия и присвоили звание заслуженного юриста России.
Андрей Бочаров отметил, что эффективная работа системы правосудия позволяет волгоградцам и всем россиянам защищать свои права, а государству — отстаивать национальные интересы.