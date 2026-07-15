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Нового начальника ГУ МВД представили в Волгоградской области

Участие в представлении принял глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

В региональном ГУ МВД представили нового руководителя ведомства. Участие в представлении принял глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

С новым начальником главка Павлом Гищенко коллектив и губернатора в режиме видеоконференции познакомил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«В Волгоградской области организовано системное взаимодействие с региональным главным управлением министерства внутренних дел. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия. Павла Ивановича мы знаем достаточно хорошо. Волгоградская область и дальше продолжит оказывать содействие и поддержку правоохранительным органам под его руководством в выполнении стоящих задач. Уверен, что на территории Волгоградской области они будут выполнены в полном объеме», — отметил Андрей Бочаров.

Ранее губернатор принял участие в совещание судей судов общей юрисдикции — оно состоялось 3 июля. Глава региона поздравил председателя Волгоградского облсуда Алексея Глухова, которому продлили полномочия и присвоили звание заслуженного юриста России.

Андрей Бочаров отметил, что эффективная работа системы правосудия позволяет волгоградцам и всем россиянам защищать свои права, а государству — отстаивать национальные интересы.

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