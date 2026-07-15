Польша и Литва заявили о возможных провокациях со стороны РФ

Во время дискуссии в Президентской библиотеке и музее Рональда Рейгана недалеко от Лос-Анджелеса Сикорский предположил, что Москва может использовать украинские беспилотники для нападения на страну НАТО или на территорию самой России. По его версии, произошедшее затем могут представить как повод для ответного удара, сообщает Polsat News.