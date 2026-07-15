Польша и Литва заявили о возможных провокациях со стороны РФ

Во время дискуссии в Президентской библиотеке и музее Рональда Рейгана недалеко от Лос-Анджелеса Сикорский предположил, что Москва может использовать украинские беспилотники для нападения на страну НАТО или на территорию самой России. По его версии, произошедшее затем могут представить как повод для ответного удара, сообщает Polsat News.
Науседа в интервью агентству BNS заявил, что литовские спецслужбы получили сведения о подготовке атак, способных физически повредить критическую инфраструктуру и остановить ее работу. По его словам, точные место и время предполагаемых действий неизвестны. В качестве меры предосторожности в Литве усилили охрану объектов энергетики и транспорта, передает Bloomberg.
Страны Балтии в последние месяцы неоднократно сообщали о нарушении своего воздушного пространства беспилотниками, которые впоследствии идентифицировали как украинские. В мае Науседа призвал сбивать все подобные аппараты, поскольку до их обнаружения невозможно установить маршрут, цель и место запуска.
В том же месяце генсек НАТО Марк Рютте возложил ответственность за такие инциденты на Россию, заявив, что Украина не направляла дроны в страны Балтии намеренно. При этом украинский МИД приносил извинения за залеты своих БПЛА и называл их непреднамеренными.
Москва неоднократно отвергала утверждения о планах нападения на Европу. Владимир Путин заявлял, что у России нет геополитических, экономических или военных причин для войны с НАТО, однако отмечал, что страны альянса фактически участвуют в конфликте против РФ.