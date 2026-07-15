Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство — эксперт

«Аналогичную ситуацию малый бизнес переживал во время ковида, когда объявлялся простой и сотрудников отправляли в отпуск за свой счет. Однако не все понимают, как это правильно это делать. Если объявляется простой, то это не значит, что людей надо просто распустить и забыть о выплатах в соответствии с законодательством», — отметила эксперт.