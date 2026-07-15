В Совфеде высказались о переговорах Вучича с Зеленским

«Трудно сформулировать мнение. Мне кажется, нужно подождать итогов этой встречи. Потому что любые встречи кончаются каким-то либо взаимным пониманием, либо, наоборот, констатацией того, что точки зрения не совпадают. Давайте подождем результатов», — заявил Карасин.
По словам сенатора, строить прогнозы заранее не имеет смысла. Он не исключил, что у сербского политика есть позитивные намерения или собственные наработки по контактам для урегулирования украинского конфликта. Также Карасин допустил, что Вучич может иметь пожелания, направленные на то, чтобы украинское руководство немного умерило свой пыл международный.
«Всякое может быть. Поэтому в политике важно не забегать вперед. В любом случае итоги визита надо будет внимательно изучить и соответствующие выводы сделать», — заключил сенатор.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для прессы внес ясность в вопрос о роли сербского лидера в российско-украинских отношениях. Он заявил, что президент Сербии Александр Вучич, находящийся сейчас с визитом в Киеве, не выполняет функции посредника между Москвой и Киевом. Песков подчеркнул, что российская сторона не передавала через Вучича никаких сообщений.