Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде высказались о переговорах Вучича с Зеленским

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил дождаться конкретных результатов поездки сербского президента Александра Вучича на Украину. Свою позицию сенатор изложил в беседе с «Лентой.ру», комментируя новость о прибытии Вучича в Киев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Трудно сформулировать мнение. Мне кажется, нужно подождать итогов этой встречи. Потому что любые встречи кончаются каким-то либо взаимным пониманием, либо, наоборот, констатацией того, что точки зрения не совпадают. Давайте подождем результатов», — заявил Карасин.

По словам сенатора, строить прогнозы заранее не имеет смысла. Он не исключил, что у сербского политика есть позитивные намерения или собственные наработки по контактам для урегулирования украинского конфликта. Также Карасин допустил, что Вучич может иметь пожелания, направленные на то, чтобы украинское руководство немного умерило свой пыл международный.

«Всякое может быть. Поэтому в политике важно не забегать вперед. В любом случае итоги визита надо будет внимательно изучить и соответствующие выводы сделать», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что Вучич уже находится в Киеве. В его планах — переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, глава Сербии примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет в украинской столице 15 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для прессы внес ясность в вопрос о роли сербского лидера в российско-украинских отношениях. Он заявил, что президент Сербии Александр Вучич, находящийся сейчас с визитом в Киеве, не выполняет функции посредника между Москвой и Киевом. Песков подчеркнул, что российская сторона не передавала через Вучича никаких сообщений.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше