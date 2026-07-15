В Совфеде высказались о переговорах Вучича с Зеленским

По словам сенатора, строить прогнозы заранее не имеет смысла. Он не исключил, что у сербского политика есть позитивные намерения или собственные наработки по контактам для урегулирования украинского конфликта. Также Карасин допустил, что Вучич может иметь пожелания, направленные на то, чтобы украинское руководство немного умерило свой пыл международный.